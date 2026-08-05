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НовостиОбщество5 августа 2026 7:48

На юге Волгограда сделают пешеходную зону у остановки 107-я школа

Участок земли между Второй продольной и гимназией приведут в порядок
Екатерина СИМОХИНА
Приводят в порядок и саму улицу 64-й Армии.

Приводят в порядок и саму улицу 64-й Армии.

Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

В Кировском районе Волгограда приведут благоустроят еще одну территорию. В божеский вид решили привести пешеходные зоны вдоль улицы 64-й Армии в районе остановки «107-я школа». На бульваре между гимназией №10 и Второй продольной замостят тротуарной плиткой все пешеходные дорожки, установят фонари, высадят около 80 деревьев в дополнение к имеющимся. Администрация Волгограда ищет подрядчика, который возьмется за эту работу.

Сейчас эта территория площадью 7 тысяч квадратов выглядит неухоженно. Заявки от подрядчиков принимают до завтра, 6 августа. Начальная цена контракта – 24 миллиона рублей.