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НовостиОбщество5 августа 2026 6:58

В Волгоградском аэропорту задержали пассажирку с большой суммой долларов

Женщина превысила допустимый лимит по вывозу долларов из России
Екатерина СИМОХИНА
Вылетая за границу, пассажиры обязаны задекларировать вывозимые деньги, если сумма превышает 10 тысяч долларов.

Вылетая за границу, пассажиры обязаны задекларировать вывозимые деньги, если сумма превышает 10 тысяч долларов.

Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

Вылетающую в Турцию волгоградку задержали в аэропорту Волгограда с большой суммой денег, которую она везла в ручной клади. У 51-летней женщины при себе оказалось 10 тысяч 400 долларов США. Не декларировать можно только сумму до 10 тысяч. Теперь ей грозит штраф, рассказали в Астраханской таможне.

Из-за перебора на 400 долларов пассажирка не должна была проходить через зеленый коридор, а сверхлимитную сумму должна была задекларировать. Туристка призналась, что об этих правилах не знала, хотя таможенники уверят, что информационные зоны и стойки информации в аэропорту помогают пассажирам узнать все о нормах и требованиях таможенного законодательства.

На волгоградку завели административное дело за недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами наличных денежных средств. У нее изъяли 400 долларов, также ей придется оплатить штраф, размер которого определит суд.