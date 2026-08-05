В Волгоградском аэропорту задержали пассажирку с большой суммой долларов

Вылетая за границу, пассажиры обязаны задекларировать вывозимые деньги, если сумма превышает 10 тысяч долларов. Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

Вылетающую в Турцию волгоградку задержали в аэропорту Волгограда с большой суммой денег, которую она везла в ручной клади. У 51-летней женщины при себе оказалось 10 тысяч 400 долларов США. Не декларировать можно только сумму до 10 тысяч. Теперь ей грозит штраф, рассказали в Астраханской таможне.

Из-за перебора на 400 долларов пассажирка не должна была проходить через зеленый коридор, а сверхлимитную сумму должна была задекларировать. Туристка призналась, что об этих правилах не знала, хотя таможенники уверят, что информационные зоны и стойки информации в аэропорту помогают пассажирам узнать все о нормах и требованиях таможенного законодательства.

На волгоградку завели административное дело за недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами наличных денежных средств. У нее изъяли 400 долларов, также ей придется оплатить штраф, размер которого определит суд.