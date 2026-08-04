Похитители попали на видео

Суслика снова украли в городе Волжском Волгоградской области. На этот раз местную достопримечательность унес неизвестный мужчина прямо под камерами уличного видеонаблюдения. Похититель, который был вместе с женщиной, положил его в пакет и ушел.

Как видно на кадрах видео, парочка присела на лавочку рядом с сусликом. После перекура мужчина с татуировкой, озираясь по сторонам, сломал арт-объект и положил в пакет. Затем вместе со спутницей ушел в магазин.

- Нарушителя найдут. Тот, кто ранее вырвал газету у суслика, уже давал показания. Тот, кто унес кулич, - тоже, - подчеркивают в администрации Волжского. - Так что готовьтесь, гражданин. Звёздный час близко.