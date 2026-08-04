Раскопки одной из столиц Золотой Орды XIV века возобновили в волгоградской степи

Раскопки древней столицы продолжаются. Фото: АВО

В степях Заволжья летом 2026 года археологи возобновили раскопки. Работы идут на памятнике середины XIV века в Ленинском районе. Ищут древние следы на Солодовском пригороде Царевского городища — восточной окраине одной из столиц Золотой Орды. Совместная экспедиция Института культурного и материального наследия и областного научно-производственного центра по охране памятников продлится до 16 августа, сообщили в комитете госохраны ОКН Волгоградской области.

Раскопки в степях Заволжья идут с 2023 года. Следы древнего поселения на этом месте отмечены еще на плане развалин Царевского городища, снятом в 1842 году для государя императора под руководством подполковника Николая Тетеревникова. Многие годы памятник считали утраченным. Но оказалось, что он все же сохранился до наших дней. В 2025 году археологам удалось обнаружить улицу с несколькими большими землянками, угол здания с тандыром, внутри – амулет, предметы быта и монеты середины XIV века, отчеканенные в Новом Сарае, Хорезме и Мохши. Эту улицу продолжат изучать этим летом.