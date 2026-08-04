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НовостиОбщество4 августа 2026 13:55

На проспекте Героев Сталинграда укладку асфальта завершили на 60%

Масштабное обновление одной из главных дорог Красноармейского в разгаре
Екатерина СИМОХИНА
Огромный проспект обновляют в этом году. Фото: мэрия Волгограда.

Огромный проспект обновляют в этом году. Фото: мэрия Волгограда.

В Волгограде все лето продолжается масштабный ремонт одной из главных магистралей на юге города. Как сообщает администрация Волгограда, укладка верхнего слоя асфальта на проспекте Героев Сталинграда завершена уже на 60%. Работы на шестиполосной дороге в Красноармейском близятся к завершению. Объект сдадут в этом году.

В этом сезоне на проспекте Героев Сталинграда обновляют участок протяженностью более трех километров. На дороге от улицы Лазоревой до Удмуртской демонтировали все старое покрытие, укрепили основание проезжей части, на него уложили два новых слоя асфальта из современных материалов. Как говорят в мэрии, дорожники стараются максимальный объем работ проводить в ночное время, чтобы не устраивать пробки в час пик.