В Волгограде пройдет ночной забег по «Волгоград Арене»

Любители бега каждый год в августе устраивают ночной забег по стадиону и парку. Фото: ЦПКиО.

В Волгограде в субботу, 8 августа 2026, состоится юбилейный ночной забег «Волгоград Арена Night City Trail». Уже в десятый раз любители ЗОЖ пробегут 5 километров по стилобатам, ступеням и вдоль поля волгоградского стадиона, а после финишируют в ЦПКиО. Регистрация на «Ночь любви к бегу» еще идет, она завершится за сутки до мероприятия.

Стартовый городок для участников забега расположится в ЦПКиО возле бассейна «Лагуна», там можно будет получить стартовый пакет участника. Он будет работать с 17.30, сам забег стартует в 20.30. Финишируют бегуны на Дороге болельщиков Центрального парка. Закрытие мероприятия в 22.00.

- Спортсменов и посетителей ЦПКиО ждут активности от партнеров – мастер-классы, обучение изобразительному искусству, большая настольная игра, чеканка монет, - рассказали в ЦПКиО.

Также в пятницу в парке пройдет рок-концерт «Летний гром», а в субботу – открытый кубок по нардам, а в воскресенье встреча с гандбольным клубом «Динамо-Синара» и дискотека.