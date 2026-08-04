Под Волгоградом женщина на «Матизе» снесла девочек на самокате

Мотоциклиста экстренно госпитализировали. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Волжском Волгоградской области 3 августа легковушка сбила двух девушек на пешеходном переходе, которые пересекали проезжую часть, не спешившись с самоката. За рулем «Дэу Матиз» ехала 36-летняя женщина, которая не заметила на «зебре» средство индивидуальной мобильности и двумя волжанками. Под колеса попала и 13-летняя водитель, и ее знакомая, которая ехала на самокате в качестве пассажира. Пострадавшие доставлены в больницу.

В это же время на другой улице Волжского 40-летний водитель иномарки, поворачивая во двор, сбил 17-ленего мотоциклиста на «Минске». Парень попал на больничную койку.