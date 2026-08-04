Только ребенка спасло кресло: машина с волгоградцами разбилась под Тамбовом

От легковушки не осталось живого места. Фото: Госавтоинспекция Тамбовской области.

35-летний волгоградец за рулем автомобиля HAVAL устроил смертельное ДТП на трассе Р-22 Каспий, на полной скорости влетев в фуру. Это произошло в Тамбовской области. От автомобиля не осталось не осталось живого места, погибли трое. Выжила только четырехлетняя девочка, которая сидела сзади за водителем в детском кресле, сообщает Госавтоинспекция по Тамбовской области.

- Водитель иномарки – 35-летний уроженец Волгограда – не выбрал безопасную скорость и допустил столкновение с ехавшим впереди грузовиком под управлением уроженца Дагестана, - рассказал заместитель начальника управления Госавтоинспекции Тамбовской области Сергей Обухов.

Погиб еще один уроженец Волгограда, который сидел на переднем пассажирском сидении – 30-летний мужчина. 38-летняя женщина, сидевшая за ним, тоже скончалась на месте ДТП. В больницу Тамбова доставили только ребенка. У девочки закрытая черепно-мозговая травма, переломы.