Под Волгоградом сапбордист утонул в Ахтубе, а троих детей унесло на лодке

Ахтуба - одно из любимейших мест у сапбордистов. Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

Прошедшие выходные снова выдали горячими у волгоградских спасателей: произошло много ЧП на воде, где понадобилась помощь сотрудников службы спасения и водолазов. К сожалению, три человека погибли, двенадцать удалось спасти. Один из погибших – нырнувший за веслом молодой сапбордист.

Одного погибшего мужчину вытащили из Волги в районе Набережной 62-й Армии, его тело заметили очевидцы. Личность погибшего установит полиция. А в Еланском районе в реке Вязовка нашли тепло 87-летней утопленницы. Обстоятельства ее гибели неизвестны. В Ахтубе в воскресенье, 2 августа, водолазы достали из воды 23-летнего молодого человека. Он утонул, катаясь на сапе. Как говорят очевидцы, нырнул в воду за упавшим веслом и больше не выплыл.

Есть истории и со счастливым концом: 46-ти и 43-х летнего мужчин достали из Волги живыми. Один упал с причальной стенки на набережной недалеко от моста через Волгу, другой начал тонуть в районе устья реки Царицы. Последнего пришлось откачивать врачам.

А на Ахтубе вернули взрослым уплывших на резиновой лодке детей. Как рассказали в ГКУ «Служба спасения», их уносило течением, все трое были несовершеннолетними. Спасатели сняли детей с неуправляемого судна и доставили на берег. К счастью, им медицинская помощь не понадобилась. Еще одну компанию из четверых взрослых и троих детей спасли с потерявшего управление плота.