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НовостиПроисшествия3 августа 2026 14:31

Волгоградца задержали за фейки об использовании ВС РФ

Житель Волгограда в своих каналах в соцсетях распространял заведомо ложную информацию о военных действиях
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы

Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Волгограде задержан мужчина, которого подозревают в распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ. Первый отдел по расследованию особо важных дел завел на него уголовно дело по ч.1 ст.207.3 УК РФ. За публичное распространение фейков о действиях военных, волгоградцу грозит до 15 лет тюрьмы, сообщили в региональном управлении СКР.

По версии следствия, с января 2023 года по апрель 2025 года волгоградец в своем аккаунте в соцсети и в канале на одной из блог-платформ систематически постил заведомо ложную информацию под видом достоверной. Его посты привлекли внимание сотрудников СКР, МВД и УФСБ. Сейчас следователи собирают доказательства. Суд в ближайшее время рассмотрит ходатайство о заключении под стражу.