Стало известно, когда волгоградцы получат пенсию и детские пособия в августе

Детские придут уже сегодня. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жители Волгоградской области сегодня, 3 августа, начнут получать положенные выплаты от Соцфонда. График выплат пенсий и пособий в августе 2026 опубликовал СФР по Волгоградской области. Первыми деньги получат родители и беременные.

3 августа смс о зачислении денег придет получателям единого детского пособия на детей до 17 лет, беременным женщинам, неработающим родителям, получающим пособие на ребенка до полутора лет и военнослужащим, которые получают детские по линии СФР.

5 августа придет ежемесячная выплата тем семьям, кто получает ее из средств материнского капитала. 7 августа, в пятницу, на день раньше из-за выходного дня детское пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет получат работающие родители.

Пенсии в этом месяце выплатят в привычные дни: график не сдвигается. Как отметили в СФР, зачисления стоит ждать 4,11 или 21 августа. Это касается тех, кто получает деньги на банковский счет. Те, кому пенсию приносит почтальон, узнать даты выплат можно в почтовом отделении.