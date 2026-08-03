Женщина погибла, водитель и ребенок ранены в ДТП с автобусом в Волгограде

"Ауди" влетела в стоящий автобус. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области.

Трагедия произошла в девятом часу утра в воскресенье в районе Джаныбековской на проспекте Жукова в Волгограде. Рейсовый автобус высаживал пассажиров на остановке, когда сзади на полной скорости в стоящий общественный транспорт влетела «Ауди». ДТП устроил 59-летний водитель иномарки, сообщает ГУ МВД по Волгоградской области.

Причины, по которым мужчина не выдержал дистанцию и скорость, выясняются. Последствия оказались трагичными: пассажирка «Ауди» скончалась в больнице. Врачи спасают водителя иномарки и 5-летнюю девочку, которая ехала в этой же машине. Пассажиры автобуса не пострадали.