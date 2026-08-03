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НовостиОбщество3 августа 2026 8:22

Безопасность детей в лагерях и на фестивале #ТриЧетыре обсудили в Волгограде

Оперативное совещание губернатора посвятили теме детского отдыха
Екатерина СИМОХИНА
В Волгограде за месяц должны завершить подготовку к фестивалю ТриЧетыре.

В Волгограде за месяц должны завершить подготовку к фестивалю ТриЧетыре.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В администрации Волгоградской области обсудили безопасность детей в летних оздоровительных лагерях региона. Стартовала третья смена. За первые две отдохнули от школы и дома уже 72,5 тысячи волгоградских детей. Август – самый горячий месяц, и глава региона Андрей Бочаров на оперативном совещании попросил держать на контроле обеспечение безопасности в летних оздоровительных учреждения.

Это касается и антитеррористической защищенности, и обстановки с пожарами, и безопасности на воде, санитарно-гигиенической безопасности в детских оздоровительных лагерях. Профильные ведомства не должны допустить ЧП с детьми.

Также глава региона поставил задачи подготовить и провести финал «Зарницы 2.0» и фестиваля #ТриЧетыре, а также других крупных ожидаемых молодежных событий. Все мероприятия должны состояться.