Волгоградские врачи спасли пациента, у которого на осмотре остановилось сердце

Фото: пресс-служба облздрава.

В Городищенской центральной районной больнице врачи спасли 62-летнего мужчину, у которого прямо во время осмотра остановилось сердце. Пациент приехал в приемный покой с жалобами на недомогание, но внезапно ему стало критически плохо, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на облздрав.

Медики начали длительную сердечно-легочную реанимацию. Им удалось снова запустить сердце, после чего мужчину поместили в палату интенсивной терапии и ввели в искусственную кому. Дальше за его лечение взялись ведущие специалисты Волгоградской области — они подключились через телемедицинские консультации.

Усилия врачей принесли результаты. Состояние пациента стабилизировалось, функции организма полностью восстановились. Мужчину перевели из реанимации в обычное отделение для продолжения лечения. После выписки его ждет медицинская реабилитация.