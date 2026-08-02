Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
+28°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия2 августа 2026 12:29

Водитель «ВАЗ-2115» погиб после столкновения с опорой ЛЭП в Волгограде

Смертельная авария произошла в Советском районе Волгограда
Юлия ДАНИЛЬЧЕНКО
Мужчина скончался.

Мужчина скончался.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Советском районе Волгограда 1 августа произошла смертельная авария. Водитель «ВАЗ-2115» не справился с управлением и врезался в опору линии электропередачи, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональную полицию.

ДТП случилось около 12:20 напротив дома №2 «б» по улице Песчанокопской. 35-летний водитель отечественной легковушки по какой-то причине потерял контроль над машиной. Автомобиль съехал с дороги и на полном ходу влетел в столб.

Удар оказался смертельным. Водитель погиб на месте до приезда кареты скорой помощи. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства трагедии