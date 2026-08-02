В «Старой Сарепте» в Волгограде установят гончарные круги для детей

Фото: пресс-служба АВО.

В волгоградском музее-заповеднике «Старая Сарепта» завершили поставку оборудования для нового детского культурно-просветительского центра. Его создают в рамках нацпроекта «Семья», сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на обладминистрацию.

В учреждение привезли гончарные круги для мастер-классов, диваны, шкафы для реквизита, световое и звуковое оборудование, цифровое пианино, мольберты и мягкие пуфы. Центр откроют в уникальном историческом здании — доме семьи горчичных фабрикантов Глич.

В новом пространстве будут проходить мастер-классы, интерактивные программы, праздники и фестивали. Создатели задумали центр не только для детей, но и для семейного досуга. Напомним, что в Волгоградской области продолжают обновлять учреждения культуры по нацпроекту: в 2026 году модернизация запланирована в музеях, домах культуры, библиотеках и музыкальных школах.