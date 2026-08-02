Волгоград ждет жара до +35 без дождей 3 августа

Лето в Волгограде. Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

3 августа Волгоград ожидает переменная облачность без существенных осадков. Ночью температура воздуха опустится до 19-21 градуса, днем же прогреется до 33-35 градусов, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональный Гидрометцентр.

По Волгоградской области погода будет похожей: переменная облачность без существенных осадков. Ночью столбики термометров покажут 16-21 градус, при прояснении до 11 градусов. Днем же ожидается 32-37 градусов тепла.

Спасатели предупреждают: до конца суток 2 августа и в течение 3 августа в отдельных северо-восточных, центральных и юго-восточных районах области сохраняется чрезвычайная пожароопасность.