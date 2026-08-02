Женщина на «Киа» врезалась в автобус под Волгоградом, трое пострадали

Пострадавших госпитализировали. Фото: "КП" Архив.

В Михайловском районе Волгоградской области 1 августа произошло ДТП с участием легковушки и автобуса. Женщина за рулем «Киа Рио» не рассчитала дистанцию и врезалась в «Мерседес-Бенц», сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональную полицию.

Авария случилась около 10:56 на 790-м километре трассы Р-22 «Каспий». 28-летняя женщина-водитель ехала за автобусом и нарушила безопасную дистанцию. В результате она врезалась в иномарку, которая двигалась в попутном направлении.

Удар пришелся на переднюю часть легковушки. В больницу доставили саму водителя «Киа» и двух ее пассажирок — девушек 16 и 18 лет. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства аварии.