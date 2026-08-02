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НовостиОбщество2 августа 2026 6:37

Почти 92 тысячи волгоградцев проверили здоровье в мобильных медпунктах

Врачи совершили более 2,4 тысячи выездов в отдаленные районы Волгоградской области с начала года
Юлия ДАНИЛЬЧЕНКО
Фото: пресс-служба АВО.

Фото: пресс-служба АВО.

Мобильные медицинские бригады Волгоградской области продолжают ездить в отдаленные районы и помогать людям проверять здоровье. С начала 2026 года врачи совершили более 2,4 тысячи выездов и осмотрели 91,9 тысячи жителей, включая 28 тысяч детей, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональную администрацию.

Всего с начала года профосмотры и диспансеризацию в регионе прошли более 1,3 миллиона человек. Записаться на бесплатное обследование можно в поликлинике по месту прикрепления, через портал «Госуслуги» или региональные медицинские сервисы, а также по единому номеру 122.

Напомним, что в рамках федерального проекта «Здоровье для каждого» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» в регионе работают 12 центров здоровья. Там за это время проконсультировали 37 тысяч волгоградцев.