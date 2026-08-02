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НовостиПроисшествия2 августа 2026 6:31

Под Волгоградом парень украл у крестной золото на 300 тысяч рублей

Полицейские задержали 20-летнего жителя Саратовской области за кражу ювелирных изделий в Волгоградской области
Юлия ДАНИЛЬЧЕНКО
Фигуранта задержали.

Фигуранта задержали.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Камышине полицейские задержали 20-летнего парня, который обокрал собственную крестную. Он приехал к ней в гости на похороны родственника, а уехал с золотыми украшениями, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональную полицию.

54-летняя женщина пустила крестника пожить на несколько дней в июне. После его отъезда она обнаружила, что из шкатулки пропали золотые изделия. Ущерб составил около 300 тысяч рублей. Женщина сразу заподозрила гостя и обратилась в полицию.

Оперативники уголовного розыска вышли на след подозреваемого. Им оказался житель Саратовской области. Молодого человека задержали и доставили в отдел. На него завели уголовное дело по статье «Кража в крупном размере». Теперь ему грозит серьезное наказание.