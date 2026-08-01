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НовостиОбщество1 августа 2026 13:46

Объемы сбросов через Волжскую ГЭС до 10 августа утвердили Росводоресурсы

Снижения сбросов не будет
Екатерина СИМОХИНА
Снижения уровня воды в Волге волгоградцы пока не увидят.

Снижения уровня воды в Волге волгоградцы пока не увидят.

Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

С 1 по 10 августа 2026 года среднесуточные сбросы на Волжской ГЭС составят 8,5 тысячи кубометров в секунду. Режим работы гидроузла Волгоградского водохранилища утвердили и опубликовали Росводоресурсы. Снижения расхода воды не будет: сохраняется повышенный приток воды в водохранилища Волго-Камского каскада, поясняют в Федеральном агентстве водных ресурсов.

До этого с 21 по 31 июля для Волгоградского водохранилища действовали такие же указания: расход составлял 8,5 тысячи кубометров. Планировалось с 1 августа перейти на меньшие объемы: 6500 – 7000 кубометров, но режим работы был скорректирован в связи с прогнозами Росгидромета. Ожидается увеличение притока воды в водохранилища каскада.