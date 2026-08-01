Обрабатывают только очаги: власти объяснили, почему не уничтожают саранчу на волгоградских полях полностью

Обработка от вредителей должна быть бережной по отношению к экосистеме. Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

В Волгоградской области сельхозугодья в 10 районах обработали от саранчи. Личинки уничтожили на территории 26 тысяч гектаров. Защищают посевы как наземным способом, так и с помощью малой авиации, рассказали в областном комитете сельского хозяйства. На сегодняшний день в регионе завершен этап борьбы с личинками стадных саранчовых.

Небольшие группы саранчи еще все еще можно встретить в районах области. Власти рассказали, почему борются только с очагами вредителя: чтобы снизить инсектицидную нагрузку, не допустить вреда экосистеме, полезным насекомым, почве и самим культурам. Важно сохранить энтомофагов — полезных насекомых, питающихся вредителями сельскохозяйственных растений.

В администрации региона отметили, что такая работа показывает хорошие результаты: с каждым годом площади, требующие обработки от саранчи, снижаются.