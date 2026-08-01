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НовостиПроисшествия1 августа 2026 11:58

В Волгограде четырехлетний ребенок пострадал в ДТП с маршруткой

Водитель иномарки, в которой ехала девочка, не уступил дорогу микроавтобусу
Екатерина СИМОХИНА
Ребенок, ехавший в салоне иномарки, попал в больницу.

Ребенок, ехавший в салоне иномарки, попал в больницу.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области.

В Волгограде четырехлетняя девочка попала в больницу после ДТП с маршруткой в Ворошиловском районе 31 июля. Это произошло в 17.55 недалеко от остановки «Памятник североморцам» напротив элеватора на Первой продольной. 51-летний водитель «Шкоды Октавии», поворачивая налево, не пропустил ехавшую по улице Рабоче-Крестьянской маршрутку. В итоге микроавтобус протаранил легковушку.

Как рассказали в ГУ МВД по Волгоградской области, травмы получил только ребенок из салона иномарки. Еще одно ДТП с участием общественного транспорта произошло на улице Еременко часом позже. Там 33-летний водитель «Волгабаса» резко затормозил, допустив падение пассажирки в салоне. Женщину доставили в медучреждение.