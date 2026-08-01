В Волгограде рассылают фейковые заявления губернатора об атаке на Wildberries

Мошенники использовали реальное видео, но изменили комментарий губернатора.

Волгоградцам второй день пересылают в чатах видеоролики о последней атаке БПЛА 31 июля. На видео – губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и мэр Волгограда Владимир и якобы их заявления о ситуации с пожаром на логистическом комплексе Wildberries. Видео сгенерировано искусственным интеллектом: ничего подобного, по словам властей, ни мэр, ни губернатор не говорил.

В ролике глава региона говорит о масштабных разрушениях и призывает перенести крупные логистические объекты, включая склады WB, за пределы Волгоградской области ради безопасности жителей, которая должна стоять выше интересов бизнеса. Эти высказывания не принадлежат Андрею Бочарову, уверяет телеграм-канал «Война с фейками».

- Подобные публикации распространяют, чтобы ввести жителей в заблуждение и раскачать обстановку, - объясняют власти.

Появляются фейковые видео регулярно. Мошенники берут реальные видеозаписи с выездных совещаний глав города и региона и меняют настоящую аудиодорожку на сделанную ИИ. Нейросети сегодня могут сказать что угодно голосом любого человека.

- Официальные комментарии и заявления публикуются только на проверенных ресурсах администрации Волгограда и Волгоградской области, предупредили власти.