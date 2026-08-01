В Волгоградской области отбили атаку украинских БПЛА в ночь на 1 августа

Сообщений об угрозе атаки жители не получили. Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

Волгоградская область 1 августа 2026 года попала в список регионов, в которых минувшей ночью пришлось задействовать ПВО для сбития украинских беспилотников. По данным Минобороны, над территорией России с вечера 31 июля до 7 утра 1 августа перехватили 274 БПЛА самолетного типа, в том числе атаку отбили в Волгоградской области. Тем временем, жители и гости региона не получили никаких оповещений о беспилотной или ракетной опасности от РСЧС.

Последние уведомления об отмене опасности были 31 июля. Работающих сирен жители тоже не слышали. О последствиях уничтожения вражеских дронов 1 августа 2026 года власти региона не сообщали.

В аэропорту Волгограда минувшей ночью ограничений не вводили. Но в воздушной гавани серьезно задерживаются четыре рейса. Самолет в Анталью планирует вылететь в 12.55 вместо 9.30, вылет «Победы» в Москву отложили на 12.30 вместо 9.35. Прилет бортов из Антальи и Москвы также задержан.