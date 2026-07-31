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НовостиОбщество31 июля 2026 11:24

Волгоград ждет до +31 жары 1 августа

В Волгоградской области синоптики обещают жару без дождей
Юлия ДАНИЛЬЧЕНКО
Лето в Волгограде.

Лето в Волгограде.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

1 августа Волгоград ждет переменная облачность и сухая погода. Синоптики не прогнозируют существенных осадков. Температура воздуха ночью опустится до 16-18 градусов, а днем прогреется до 29-31 градуса, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональный Гидрометцентр.

По Волгоградской области тоже ожидается переменная облачность без дождей. Ночью температура составит 15-20 градусов, при прояснении — до 10-15 градусов. Днем воздух прогреется до 26-31 градуса, местами до 34 градусов.

Спасатели предупреждают: до конца суток 1 августа в отдельных северо-восточных, центральных и юго-восточных районах области сохраняется чрезвычайная пожароопасность.