Житель Кубани предложил взятку волгоградскому полицейскому и попал под статью

Полицейские задержали мужчину. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Дубовском районе Волгоградской области полицейские остановили автомобиль «Форд Мондео» под управлением 62-летнего жителя Краснодарского края. Выяснилось, что у мужчины нет водительских прав, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональную полицию.

Пенсионер понял, что машину эвакуируют, а на него составят протокол. Тогда он решил «договориться» и предложил сотруднику ГИБДД взятку в 6200 рублей. Это произошло прямо в служебной машине, при работающей видеозаписи.

Теперь кубанец получил сразу два наказания: административный протокол за управление без прав и уголовное дело за попытку дачи взятки. До суда он будет ходить под обязательством о явке.