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НовостиПроисшествия31 июля 2026 8:18

В Волжском школьник на самокате попал под колеса иномарки на переходе

В Волгоградской области 12-летний мальчик пересекал дорогу по зебре и угодил в больницу
Юлия ДАНИЛЬЧЕНКО
Ребенка госпитализировали.

Ребенка госпитализировали.

Фото: архив.

В городе Волжском Волгоградской области днем 30 июля произошло ДТП с участием ребенка. 12-летний школьник на самокате пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу и попал под колеса автомобиля, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональную полицию.

Авария случилась около 10:40 напротив дома №49 по улице 19 Партсъезда. 48-летняя женщина за рулем «Хендэ Гетц» не заметила юного самокатчика и сбила его прямо на «зебре». В результате происшествия мальчика доставили в медицинское учреждение. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства аварии