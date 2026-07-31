В Волжском школьник на самокате попал под колеса иномарки на переходе

Ребенка госпитализировали. Фото: архив.

В городе Волжском Волгоградской области днем 30 июля произошло ДТП с участием ребенка. 12-летний школьник на самокате пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу и попал под колеса автомобиля, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональную полицию.

Авария случилась около 10:40 напротив дома №49 по улице 19 Партсъезда. 48-летняя женщина за рулем «Хендэ Гетц» не заметила юного самокатчика и сбила его прямо на «зебре». В результате происшествия мальчика доставили в медицинское учреждение. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства аварии