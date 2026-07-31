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НовостиОбщество31 июля 2026 7:43

Пенсии вырастут у 118 тысяч работающих волгоградцев с 1 августа

Отделение СФР по Волгоградской области проведет автоматический перерасчет выплат
Юлия ДАНИЛЬЧЕНКО
Пенсии вырастут у 118 тысяч работающих волгоградцев

Пенсии вырастут у 118 тысяч работающих волгоградцев

Фото: "КП" Архив.

С 1 августа в Волгоградской области увеличат пенсии работающим пенсионерам. Прибавку получат 118 тысяч человек — те, за кого работодатели платили страховые взносы в прошлом году, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на ведомство.

Перерасчет коснется получателей пенсий по старости и по инвалидности. Также повысят выплаты по потере кормильца, если на счет человека, в связи с утратой которого оформили пенсию, поступили средства, которые раньше не учли.

Никуда ходить не нужно — все начислят автоматически. Через банки пенсии перечислят 4, 11 и 21 августа. Размер прибавки у каждого свой — он зависит от зарплаты. Максимально учтут три пенсионных коэффициента. Узнать свои коэффициенты можно в личном кабинете на портале госуслуг.