Пенсии вырастут у 118 тысяч работающих волгоградцев с 1 августа

Пенсии вырастут у 118 тысяч работающих волгоградцев Фото: "КП" Архив.

С 1 августа в Волгоградской области увеличат пенсии работающим пенсионерам. Прибавку получат 118 тысяч человек — те, за кого работодатели платили страховые взносы в прошлом году, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на ведомство.

Перерасчет коснется получателей пенсий по старости и по инвалидности. Также повысят выплаты по потере кормильца, если на счет человека, в связи с утратой которого оформили пенсию, поступили средства, которые раньше не учли.

Никуда ходить не нужно — все начислят автоматически. Через банки пенсии перечислят 4, 11 и 21 августа. Размер прибавки у каждого свой — он зависит от зарплаты. Максимально учтут три пенсионных коэффициента. Узнать свои коэффициенты можно в личном кабинете на портале госуслуг.