Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
+23°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество31 июля 2026 6:55

Под Волгоградом погиб подросток на скутере

Смертельная авария произошла ночью 28 июля в Волгоградской области, следователи начали проверку
Юлия ДАНИЛЬЧЕНКО
СК проводит проверку.

СК проводит проверку.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Следователи Волгоградской области начали проверку после смертельного ДТП с участием подростка. Трагедия произошла ночью 28 июля: несовершеннолетний, не имея прав на управление мототехникой, сел за руль скутера и врезался в автомобильную шину на обочине, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на ведомство.

В результате аварии пассажир скутера получил тяжелые травмы. Пострадавшего доставили в больницу, но, несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось — подросток скончался.

Следователи напоминают родителям: именно взрослые несут ответственность за жизнь и здоровье своих детей. Нельзя допускать, чтобы несовершеннолетние управляли скутерами и мотоциклами.