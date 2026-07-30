В Волжском власти учились размещать жителей в укрытиях во время ракетной атаки

В Волжском жители теперь знают, куда бежать при звуке сирены. Фото: администрация Волжского.

В Волжском Волгоградской области городские власти вместе с жителями и сотрудниками ТСЖ отработали план действий в случае ракетной атаки, заодно проверив ближайшие к месту учений укрытия. Тренировка прошла 30 июля на Набережной, 14, рассказали в мэрии. Ранее такие же учения провели и по другим адресам.

Как рассказали в городской администрации, для жильцов дома транслировали сигнал «Ракетная опасность» и разослали смс-предупреждения с рекомендацией проследовать в укрытия. Квартиры покинули около 30 человек, включая детей. Подвалы дома оказались не готовы, ближайшее пригодное для размещения людей укрытие оказалось в нижем ярусе храма Иоанна Богослова.

- Там были скамейки, вода и туалет, а для маломобильных людей держали автобус, - рассказали в мэрии.

К учениям привлекли не только представители администрации, ГО и ЧС, но и депутатов гордумы. А сотрудники ТСЖ координировали людей и проводили инструктаж: как себя вести в случае реальной угрозы.

- После учений разобрали ошибки, чтобы внести правки в инструкции и планы, - доложили чиновники.