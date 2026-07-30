Курьер мошенников из Саратова попался в Волгограде с 2 млн рублей пенсионерки

Афериста задержали. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Волгоградские полицейские задержали 23-летнего жителя Саратовской области, который работал курьером у телефонных мошенников. Молодой человек приехал в Волгоград, чтобы забрать деньги у очередной жертвы, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональную полицию.

На этот раз пострадала 67-летняя пенсионерка. Она отдала курьеру более 2 миллионов рублей, поверив, что деньги нужны для «декларирования». Такие схемы мошенники используют часто: запугивают пожилых людей и заставляют передавать сбережения.

Задержанный признался, что приехал в Волгоград по заданию неизвестных кураторов. Но завершить задуманное не успел — полицейские сработали оперативно. Выяснилось, что от действий этого курьера и его сообщников пострадали жители 17 регионов страны, включая Волгоградскую область.

На молодого человека завели уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Суд отправил его под стражу. Расследование продолжается.