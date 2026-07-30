В Волгограде опровергли фейк о разбрасываемых беспилотниками минах

Не стоит в панике искать "Лепестки" на улицах Волгограда - у нас их нет.

В Волгоградской области жители активно пересылают друг другу сообщения о противопехотных минах, которыми в большом количестве завалены российские города. Мол, сбрасывают их вражеские беспилотники, и что всем внимательно нужно смотреть под ноги. В администрации Волгоградской области опровергли эту информацию: никаких «Лепестков» на улицах Волгограда и в других населенных пунктах не находили. Хотя смотреть под ноги хорошо всегда.

- Цель авторов рассылки — посеять панику среди жителей и создать ощущение угрозы там, где ее нет. Призываем не доверять сообщениям из сомнительных источников и не распространять информацию, которая не подтверждена официальными ведомствами, - сообщает канал «Война с фейками. Волгоградская область».

В администрации отметили, что фейк про мины появлялся уже не раз и зашел по новому кругу, однако находятся жители, тиражирующие этот обман.