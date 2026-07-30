Военная полиция под Волгоградом уничтожила условных диверсантов

Военная полиция провела учения. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Волгоградской области военная полиция Южного военного округа провела плановую тренировку по отражению атаки условных диверсантов. По легенде, «незаконные бандформирования» попытались проникнуть на охраняемый объект на заминированном автомобиле, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на ведомство.

Такие тренировки проводят регулярно. Военная полиция совместно с военной автомобильной инспекцией охраняет территории гарнизонов в Волгоградской области. Они ограничивают проезд постороннего транспорта и не допускают проникновения на объекты Минобороны.