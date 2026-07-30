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НовостиПолитика30 июля 2026 12:08

Военная полиция под Волгоградом уничтожила условных диверсантов

В Волгоградской области прошла тренировка по отражению атаки на военные объекты
Юлия ДАНИЛЬЧЕНКО
Военная полиция провела учения.

Военная полиция провела учения.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Волгоградской области военная полиция Южного военного округа провела плановую тренировку по отражению атаки условных диверсантов. По легенде, «незаконные бандформирования» попытались проникнуть на охраняемый объект на заминированном автомобиле, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на ведомство.

Такие тренировки проводят регулярно. Военная полиция совместно с военной автомобильной инспекцией охраняет территории гарнизонов в Волгоградской области. Они ограничивают проезд постороннего транспорта и не допускают проникновения на объекты Минобороны.