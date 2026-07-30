Синоптики обещают +30 жары в Волгограде 31 июля

Лето в Волгограде. Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

31 июля в Волгограде и области ожидается переменчивая погода. В областном центре обойдется без существенных осадков, а вот в районах ночью и утром возможны кратковременные дожди и грозы, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональный ЦГМС.

В Волгограде ночью столбики термометров опустятся до +14…+16 градусов. Днем воздух прогреется до +28…+30. Ветер будет дуть с запада и северо-запада со скоростью 5-13 м/с.

По области ночью ожидают +14…+19, а в отдельных районах — совсем свежо, до +7…+12 градусов. Днем температура составит +22…+27, местами до +28…+30. Ветер западный и северо-западный, 7-12 м/с, местами с порывами до 15-20 м/с.