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НовостиПроисшествия30 июля 2026 10:18

Житель Волгограда подделал судебное решение, чтобы украсть участок земли

Мужчина нанес ущерб городу на миллион рублей, но полицейские раскрыли схему
Юлия ДАНИЛЬЧЕНКО
Суд принял решение.

Суд принял решение.

Фото: архив.

В Волгограде полицейские задержали 47-летнего местного жителя, который незаконно оформил на себя чужой земельный участок. Своими действиями он нанес ущерб департаменту муниципального имущества на сумму около 1 миллиона рублей, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на облсуд.

Мужчина решил завладеть участком обманным путем. Он нашел знакомого, который за деньги изготовил для него поддельное судебное решение. С этим фальшивым документом волгоградец пришел в регистрирующий орган и спокойно оформил право собственности на чужую землю.

Однако афера раскрылась. Полицейские вышли на след мошенника. Теперь на него завели уголовное дело по статье «Мошенничество». Полицейские продолжают выяснять все детали этой преступной схемы.