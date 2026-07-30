В Волгограде будут судить мужчину за гибель работника на стройке

СК расследовал дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Волгограде завершили расследование уголовного дела о гибели рабочего на стройке. Обвиняемым стал местный житель, который действовал по доверенности индивидуального предпринимателя. Он руководил ремонтом крыши многоквартирного дома на улице Дзержинского, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на следком.

Чтобы убрать строительный мусор, обвиняемый позвал своего знакомого. Никакого договора с ним не заключали, инструктаж по технике безопасности не проводили. Мужчину отправили работать на высоту без специальной одежды и защиты от падения, хотя у него не было даже допуска к таким работам.

Трагедия случилась днем 19 декабря 2025 года. Рабочий оступился, защитных ограждений на краю крыши не оказалось, и он упал с высоты около 15 метров. Врачи боролись за его жизнь, но спасти не смогли — мужчина скончался от полученных травм. Теперь дело передали в суд.