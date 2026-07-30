Под Волгоградом «Лада» врезалась в столб, четверо пострадавших

Пострадавших госпитализировали. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Котельниковском районе Волгоградской области утром 29 июля произошло серьезное ДТП. 23-летний водитель «Лады Приоры» не справился с управлением и влетел в опору линии электропередачи, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональную полицию.

Авария случилась около 06:15 на нерегулируемом перекрестке. Молодой человек ехал по улице Советской, но не смог удержать машину на дороге. Автомобиль съехал в правый кювет, где и врезался в бетонную опору ЛЭП.

Удар оказался очень сильным. В больницу доставили самого водителя и трех его пассажиров. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства происшествия.