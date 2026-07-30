Волгоградцам рассказали, чем можно заразиться, поев раков

Деликатес может быть опасным. Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

Летнее застолье многие волгоградцы себе плохо представляют без раков. Несмотря на то, что это очень дорогой деликатес, хотя бы раз за лето полакомиться ими стараются многие. Специалисты Волгоградского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» предупредили, что этот полезный продукт очень часто может быть носителем паразитов. Выбирать и готовить раков нужно очень внимательно, чтобы не заразиться парагонимозом, который поражает лёгкие, мышцы и мозг.

Раки являются не только отличным источником белка, аминокислот, минералов, витаминов и омеги-3. В них накапливаются и патогенные бактерии (сальмонеллы, клостридии), токсины, паразиты. Покупать этот продукт следует только в магазинах и на рынках, где они прошли обязательный ветеринарный контроль. Не стоит покупать уже вареных раков: нет никакой гарантии, что их кинули в воду живыми.

- Варить нужно только живых раков, после смерти в них активно размножаются бактерии и накапливаются вредные вещества, которые не уничтожаются при кипячении, - предупредили специалисты волгоградского филиала ФГБУ «ЦОК АПК».

При покупке отбирайте тех персонажей, которые шевелят клешнями и усами. Панцирь должен быть твёрдым, чистым, без пятен, налёта, повреждений, тёмно-коричневого или зеленоватого цвета. Запах не должен быть тухлым.

Правильно купленных раков нужно варить не менее 10-15 минут, а затем еще 15-20 настоять в горячем бульоне. Это сделает ваше блюдо безопасным.