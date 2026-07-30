В Волгоградской области собрали с полей уже 4 млн тонн зерна

В Волгограде на 63% площадей уже собрали зерно. Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

В Волгоградской области подвели промежуточные итоги уборочной кампании: на 30 июля 2026 года аграрии намолотили уже 4 млн тонн зерна. Сельхозпроизводители обработали 63% запланированных территорий: зерно собрали на площади 1,3 млн гектаров, сообщает облкомсельхоз. В регионе уже преодолели экватор уборки.

В комитете сельского хозяйства назвали лидеров уборочной кампании. Этим летом бьют рекорды хлеборобы из Октябрьского (280 тыс. тонн), Чернышковского (260 тыс. тонн) и Клетского (238 тыс. тонн) районов области. Есть и лидеры по показателю урожайности с одного гектара: они работают в Киквидзенском, Еланском, Новониколаевском и Новоаннинском районах.

Ранее с сельхозпроизводителями встретился губернатор Андрей Бочаров, который отметил, что все аграрии обеспечены техникой и топливом. Также сельхозпроизводители в нашей области получают господдержку.