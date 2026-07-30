В Волжском нашли опасные мясо и молоко в столовой

В общепите нашли нарушения. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Волжском Россельхознадзор выявил нарушение ветеринарного законодательства. Владелец местной столовой не оформил ветеринарные документы на продукцию, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Специалисты проверили данные в системе «Меркурий» и обнаружили, что на площадке организации нет сопроводительных документов на поднадзорную продукцию. Речь идет о мясе, молоке, рыбе и других товарах животного происхождения. Без таких бумаг невозможно отследить путь продукции от производителя до прилавка.

Компании объявили предостережение и потребовали впредь соблюдать все правила оформления документов.