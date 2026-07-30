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НовостиЭкономика30 июля 2026 6:44

Детские пюре и сосиски подорожали в Волгограде

Волгоградстат зафиксировал рост цен на продукты
Юлия ДАНИЛЬЧЕНКО
Покупатель в магазине.

Покупатель в магазине.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Волгограде и области подорожали сразу несколько категорий продуктов. Лидером роста стали овощные консервы для детского питания – цена на них подскочила на 4%, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на аналитиков.

Не отстают и мясные изделия. Сосиски и сардельки стали дороже на 2,3% — в среднем 504 рубля за килограмм. Вареная колбаса поднялась в цене на 2,1%, до 474 рублей за килограмм. Специалисты Волгоградстата также заметили, что примерно на 1-2% выросли цены на свинину, печенье, куриные яйца и сахар-песок.