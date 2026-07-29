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НовостиОбщество29 июля 2026 13:53

Резкое похолодание до +26 градусов ожидается в Волгограде 30 июля

Синоптики обещают жителям Волгоградской области дожди, грозы и ночное похолодание до 7 градусов
Юлия ДАНИЛЬЧЕНКО
Город Волгоград.

Город Волгоград.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Волгоград резко остывает после изнуряющей жары. Уже 30 июля синоптики обещают жителям региона заметное похолодание и дожди, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональный Гидрометцентр.

В самом Волгограде день пройдет без существенных осадков. Небо затянет переменная облачность, ветер западный с порывами до 15-20 м/с днем. Ночью температура опустится до 15-17 градусов. Днем воздух прогреется лишь до 24-26 градусов.

По Волгоградской области в отдельных районах пройдут кратковременные дожди с грозами. Ночью столбики термометров покажут 12-17 градусов, а при прояснении воздух может остыть до 7 градусов. Днем ожидается 18-23 градуса, местами до 28.