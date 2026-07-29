На Привокзальной площади Волгограда ставят фонари в стиле сталинского ампира

Фото: пресс-служба мэрии.

На Привокзальной площади Волгограда начали устанавливать новые фонари. Рабочие уже смонтировали 73 современных светодиодных светильника на пешеходных зонах. В ближайшее время добавят ещё 12 фонарей, но уже в стиле сталинского ампира, сообщает сайт volgograd.kp.ru c ссылкой на мэрию.

Реконструкция площади идет полным ходом. Специалисты уже уложили более 13 тысяч квадратных метров тротуарной плитки разных видов и проложили сети электропитания для освещения. Сейчас заканчивают прокладку поливочного водопровода, систем видеонаблюдения и оповещения. Также обустраивают зону для посадки и высадки пассажиров.