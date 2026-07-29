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НовостиПолитика29 июля 2026 10:56

Бочаров встретился с лидерами фракций перед выборами в Волгограде

Губернатор обсудил с партиями Волгоградской области ход выборной кампании
Юлия ДАНИЛЬЧЕНКО
Фото: пресс-служба АВО.

Фото: пресс-служба АВО.

Губернатор Андрей Бочаров встретился с лидерами парламентских фракций Волгоградской областной Думы 29 июля. Главной темой стали выборы депутатов Госдумы РФ, регионального и местного уровня, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на обладминистрацию.

Бочаров отметил, что в регионе сложился конструктивный межпартийный диалог. Это, по его словам, основа стабильности и развития. Партии активно участвуют в нацпроектах, инфраструктурных и социальных инициативах, влияющих на жизнь людей. Бочаров призвал кандидатов вести диалог с жителями, собирать их предложения.