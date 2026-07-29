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НовостиОбщество29 июля 2026 10:40

С площади Павших Борцов в Волгограде убрали постамент памятника Невскому

Его снова соберут в новом месте у кафедрального собора
Екатерина СИМОХИНА
Памятник перенесут поближе к кафедральному собору.

Памятник перенесут поближе к кафедральному собору.

Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

В Волгограде продолжается реконструкция площади Павших Борцов, и к концу июля с нее наконец-то убрали постамент, оставшийся от памятника Александру Невскому. Скульптуру уже давно увезли на переделку и реставрацию. Обновленная фигура князя со щитом в руках уже готова вернуться в Волгоград. Накануне строители перенесли части постамента на новое место. Памятник установят возле кафедрального собора с видом на площадь, отель «Волгоград» и НЭТ.

Новое место для Александра Невского выбрали губернатор и митрополит.

Новое место для Александра Невского выбрали губернатор и митрополит.

Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

На том месте, где была круговая развязка у памятника, уложат новый асфальт, а городские власти изменят схему движения. Подрядчик обновляет дорожное покрытие на всех прилегающих к площади Павших Борцов улицах. Волгоградцы отмечают, что сроки благоустройства площади затягиваются. На одном из последних совещаний на объекте глава региона пообещал, что все работы здесь будут окончены в текущем году.

Пока до окончания работ по благоустройству площади еще очень далеко.

Пока до окончания работ по благоустройству площади еще очень далеко.

Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

Напомним, ранее площадь Павших Борцов решили сделать пешеходной. С нее убрали парковку, вместо этого на площади укладывают новую тротуарную плитку, поставят скамейки и деревья в больших кашпо. Памятник Александру Невскому решили перенести в Александровский парк. Скульптор Сергей Щербаков уже завершил очистку и переделку фигуры князя – в руках у Александра Невского появился щит. Сборку постамента в новом месте еще не начали.