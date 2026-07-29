Волгоградцы за полгода вернули более 5 млрд рублей по налоговым вычетам

Большинство налогоплательщиков подают декларации через сайт ФНС. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Волгограде ФНС подвела промежуточные итоги декларационной компании. За первые полгода волгоградцы предоставили в налоговую службу более 140 тыс. деклараций формы 3-НДФЛ и более 38 тыс. заявлений о получении налоговых вычетов в упрощенном порядке. Жителям из бюджета вернули более 5 млрд рублей ранее уплаченных налогов.

Как сообщают в УФНС по Волгоградской области, более 55% возвращенных денег приходится на имущественные вычеты. За их получением обращаются волгоградцы, купившие жилье. Активно возвращают жители региона и часть денег, потраченных на лечение, образование и фитнес. Это 32% от всех вычетов в регионе. В ведомстве напоминают, что обратиться за возвратом излишне уплаченного налога можно в течение всего года.

Также волгоградцы отчитались о доходах и заплатили 2,1 млрд рублей. Декларированию подлежат доходы от продажи имущества, предпринимательской деятельности и иной частной практики. Декларацию по форме 3-НДФЛ нужно было подать до 30 апреля. 94% жителей региона делают это через свой личный кабинет на сайте налоговой.