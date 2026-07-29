Волгоградка за рулем «Киа» устроила массовую аварию, пострадал ребенок

Ребенка госпитализировали. Фото: Архив "КП".

В Тракторозаводском районе Волгограда вечером 28 июля произошло массовое ДТП с пострадавшим ребенком. Женщина-водитель иномарки нарушила правила при повороте и спровоцировала столкновение сразу с двумя автомобилями, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональную полицию.

Авария случилась около 20:50 напротив дома №1 по улице Героев Тулы. 47-летняя женщина за рулем «Киа Спортаж» решила повернуть налево, но не пропустила встречную «Шкоду Октавиа». Удар оказался такой силы, что «Киа» еще и задела «Ладу Весту», которая двигалась в попутном направлении.

В результате столкновения пострадала 10-летняя девочка, которая сидела в «Шкоде». Ребенка доставили в больницу. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства происшествия.