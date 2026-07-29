Житель Волгограда наказал маркетплейс штрафом за фейкового продавца

Волгоградец возмутился и подал в суд. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Спор жителя Волгограда с маркетплейсом дошел до кассационного суда. Электронную площадку привлекли к ответственности за недостоверную информацию о продавце. Магазин, в котором волгоградец накупил товаров на 120 тысяч, не существовал, а его аккаунт на маркетплейсе был фейковым.

История тянулась с октября 2024 года. Тогда заказ волгоградца отменили и деньги вернули. Вот только купить по такой же цене желаемые вещи он не смог – в других магазинах стоимость его корзины потянула на 251 тысячу. Волгоградец написал претензии и продавцу, и маркетплейсу из-за убытков, которые он понес из-за разницы в цене. Суд Тракторозаводского района взыскал с маркетплейса убытки, неустойку, компенсацию морального вреда и штраф.

- Маркетплейс подал апелляцию, настаивая на отмене судебных актов, ссылаясь на статус агрегатора и утверждая, что ответственность за достоверность информации о товаре несёт продавец, а не он, - сообщает пресс-служба Четвертого кассационного суда общей юрисдикции.

И в областном суде сумму, которую маркетплейс должен выплатить покупателю, уменьшили в 3 раза. Из списка выплат убрали неустойку, посчитав ее необоснованной. Кассационный суд, в который подали обе стороны, оставил решение апелляций без изменений.