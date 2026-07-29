Под Волгоградом парень украл питбайк, который ребенок оставил на улице без замка

Полицейские задержали вора. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Михайловском районе Волгоградской области полицейские задержали 19-летнего парня, который украл питбайк. Мотоцикл стоимостью более 75 тысяч рублей ребенок оставил на улице без замка, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональную прокуратуру.

О краже в полицию заявила 39-летняя мать мальчика. Она рассказала, что ее сын оставил двухколесный транспорт без присмотра, и его увели. Оперативники уголовного розыска быстро вышли на след подозреваемого.

Молодой человек сознался в содеянном. Он пояснил, что проходил мимо, увидел стоящий на улице питбайк и решил забрать его. Сначала парень спрятал транспорт в лесополосе, а позже перекатил в свой гараж. Он планировал пользоваться похищенным мотоциклом сам. Полицейские нашли питбайк и изъяли его. На парня завели уголовное дело, до суда он будет ходить под подпиской о невыезде.